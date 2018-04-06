Токсичные стоки исправительной колонии поставили под угрозу секретный город

В озере Сазоново, сообщающимся с местом забора питьевой воды для закрытого города Озерск в Челябинской области , обнаружили опасное токсичное хлоросодержащее вещество, передает Znak.com.

Источником загрязнения, предположительно, стала исправительная колония . «На сегодняшний день в отобранных в озере Иртяш пробах воды хлор не обнаружен. Тем не менее, отобраны дополнительные пробы, которые будут направлены на анализ в специальные лаборатории… Сделать это нужно оперативно, поскольку впереди паводок», — рассказали изданию в мэрии Озерска.

Администрация города обратилась к региональному правительству с просьбой создать комиссию по выявлению причин попадания опасных стоков в озеро.

Превышение допустимой концентрации полихлорированных дифенилов (ПХД) в 430 тысяч раз было выявлено работниками кыштымского МУП «Водоканал», пытавшихся определить причину отмирания микроорганизмов в Сазоново с середины февраля.

«Проблема очень серьезная, — рассказал один из специалистов. — Вещества, которые попали в водоем, не имеют периода полураспада. Они выводятся только высокотемпературным сжиганием. Как они оказались в стоках — загадка, их использовали в промышленности СССР».