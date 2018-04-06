Ещё
Токсичные стоки исправительной колонии поставили под угрозу секретный город
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Токсичные стоки исправительной колонии поставили под угрозу секретный город 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В озере Сазоново, сообщающимся с местом забора питьевой воды для закрытого города Озерск в Челябинской области, обнаружили опасное токсичное хлоросодержащее вещество, передает Znak.com.
Источником загрязнения, предположительно, стала исправительная колония. «На сегодняшний день в отобранных в озере Иртяш пробах воды хлор не обнаружен. Тем не менее, отобраны дополнительные пробы, которые будут направлены на анализ в специальные лаборатории… Сделать это нужно оперативно, поскольку впереди паводок», — рассказали изданию в мэрии Озерска.
Администрация города обратилась к региональному правительству с просьбой создать комиссию по выявлению причин попадания опасных стоков в озеро.
Превышение допустимой концентрации полихлорированных дифенилов (ПХД) в 430 тысяч раз было выявлено работниками кыштымского МУП «Водоканал», пытавшихся определить причину отмирания микроорганизмов в Сазоново с середины февраля.
«Проблема очень серьезная, — рассказал один из специалистов. — Вещества, которые попали в водоем, не имеют периода полураспада. Они выводятся только высокотемпературным сжиганием. Как они оказались в стоках — загадка, их использовали в промышленности СССР».
В администрацию Кыштыма о ситуации доложили 29 марта, но до руководства Озерска информация дошла только 6 апреля.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками586
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост91
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным305
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ145
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение