Мода на agile. Чем полезен новый метод организации офисного пространства

Сегодня перед бизнес-сообществом стоит выбор: либо меняться под новые запросы рынка, либо выбывать из гонки. Темой трансформаций увлечен весь топ-менеджмент: от руководителей крупнейших госкорпораций до небольших мобильных начинающих компаний. Во главу угла ставятся гибкость и agile — освоить который необходимо уже сегодня, чтобы завтра не попасть на обочину делового мира.

Разные сферы трактуют методы agile по-своему. Для программистов — это гибкая методология разработки программного обеспечения, для управленцев — эффективная практика организации труда небольших групп, для инвесторов — возможность из стартапа сделать «единорога» — компанию с капитализацией в $1 млрд В недвижимости agile сегодня трактуется как некая гибкость офисного пространства, где в плотном взаимодействии работают участники создаваемой под проект группы. Современные офисы меняются вслед за мировыми трендами, а офисный рынок в свою очередь должен оставаться максимально гибким и готовым к трансформациям.

Офисы на перепутье

Уже в 2016 году, по данным Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, каждая пятая российская компания имела в штате хотя бы одного сотрудника, работающего удаленно. Некоторые организации решились на частичное использование незакрепленных рабочих мест. Освободившиеся «излишки» офисной площади стали распределяться на многофункциональные зоны — к примеру, переговорные, к функционалу которых добавился и кабинет руководителя: начальники департаментов покинули кабинеты и переместились в open space, а потребность в конфиденциальных встречах или совещаниях успешно реализовалась в увеличенном количестве переговорных зон разного формата.

Определенная гибкость офисного пространства для одних компаний стала инструментом оптимизации затрат и экономии площадей, а для других — способом повысить эффективность и лояльность сотрудников. Но надо понимать, что гибкий офис — это еще не agile. Agile-трансформация — это более глубокие изменения.

Agile — не про размер офиса, не про количество рабочих мест, модные акустические диваны, игровые приставки или спальные места для сотрудников.

Это масштабные изменения пространства, которые являются следствием новых бизнес-процессов. Вслед за ними, под новые потребности компаний, меняется и офис. Agile — это прежде всего философия, и только затем — набор инструментов.

Философия agile — это система менеджмента «бирюзовых» компаний, в основе которой лежат самоорганизация, самостоятельность профессионалов, гибкий подход к созданию продуктов. Концепция пришла к нам от IT-корпораций, которые используют проектный подход и распространяют эту логику на все процессы. К примеру, в свое время по такому пути пошел знаменитый Microsoft . Трансформируя пространство и сокращая площади для закрепленных рабочих мест, такие компании распределяют место для многофункциональных зон, тем самым делая офис более комфортным и эффективным для групп разного количественного состава, работающих над проектами.

Модное явление

За последние годы мы отмечаем рост запросов заказчиков на организацию «гибких» пространств. Agile привлекает компании и просто как модное явление. Потребность быть в тренде есть у всех, но далеко не каждый готов разбираться в тонкостях организации гибкого офиса, привлекать специалистов и проводить серьезный анализ. Чаще всего в итоге создается классический офис с элементами гибкого пространства. Такие изменения тоже дадут плюс к комфорту и положительно скажутся на эффективности. Стоит признать, что, копнув глубже отдельных элементов, компании нередко сталкиваются с трудностями внедрения основательных изменений. Это происходит потому, что agile-офисы — сложные механизмы, и просто копирование отдельных свойств не приведет к нужному результату и эффекту. Для внедрения agile необходимо не только перестроить пространство офиса, но и провести глубокую аналитику со сбором большого количества данных и их анализом, а также подготовить команду для внедрения новых процессов.

К примеру, перед тем как создавать гибкие рабочие места, нужно собирать статистику по пиковым и средним значениям загрузки офиса. В качестве ресурса в данном случае можно использовать возможности big data. В частности, четкий подход позволит изучить, в каких зонах офиса сотрудники чаще всего проводят время, фиксировать заполняемость переговорных с помощью датчиков, а не по записям в журнале бронирования.

Не получится угадать, как правильно сократить количество фиксированных рабочих мест, без оцифровки всех процессов в офисе и компьютерных расчетов.

Расчет пиковых загрузок офиса, при этом, достаточно прост: к примеру, если в компании 500 сотрудников, но при расчете пиковых значений оказывается, что максимально одновременно в офисе присутствует 450 (ввиду отсутствия людей в командировках, по причинам болезни или отпусков), то появляется возможность уменьшить офис на 10-15% или выделить освободившиеся площади для создания дополнительной офисной инфраструктуры и повышения уровня комфорта сотрудников. Если же расчетное значение в какие-то дни будет превышаться, то у администраторов офиса должна быть возможность организовать дополнительные рабочие места для сотрудников в неформальных зонах: благодаря их правильной организации риск превышения расчетных значений загрузки будет минимизирован.

Кусочки мозаики

Заимствование элементов, а не полноценное внедрение — это и есть текущий тренд на agile на самом деле. Примеров использования отдельных элементов agile на московском рынке немало. К примеру, для лофт-офиса IT-компании важно организовать правильные зоны отдыха. В ходе работы над одним проектом мы создали игровые зоны, где можно сыграть в дартс, настольный хоккей, заняться боксом. К слову, такое залы в рабочих пространствах сегодня становятся все более креативными. В одном из проектов московских офисов, например, мы работали над созданием звукоизолированной комнаты для занятий музыкой (в компании есть собственная музыкальная группа). Такая зона в офисе решает сразу несколько задач: это и возможность для сотрудников заниматься любимым делом при плотном рабочем графике, что повышает их лояльность, и способ объединения коллег за общим занятием.

Самые популярные в гибких офисах решения — неформальные рабочие зоны: как правило это комфортные кресла и диваны для работы с ноутбуком и стихийных совещаний. Это уже настоящий must have для современных компаний, без них сегодня не обходится ни один новый офис.

Аккуратнее, но также активно, компании используют такие новинки, как диваны с акустическими спинками, поглощающими внешние звуки: в таких мини-переговорных удобно проводить внутренние встречи, организовать conference call.

Некоторые компании идут еще дальше и делают для офисных сотрудников День частичной удаленной работы, как в «Билайн»: такие решения позволяют по-новому посмотреть на функционал офиса и скорректировать его концепцию в соответствии с реальностью.

Agile по-русски

Несмотря на наличие очевидной тенденции, эти agile-новинки по-прежнему применяются без какой-либо системы. Для создания agile-офиса необходима координация менеджмента компании. В процессе реализации нового офиса активное участие должна принимать специальная команда по внедрению изменений. Серьезное участие требуется и от HR-службы, которая знает об особенностях и потребностях сотрудников, а не только административно-хозяйственного департамента.

По сути удачно внедрить полноценный agile удается преимущественно в крупных и технологичных компаниях: он требует согласованности множества сложных процессов, а еще — больших ресурсов для внедрения.

Для создания agile-офиса, как бы странно это ни звучало, четкость и продуманность важны с самого начала. Его внедрение — это кропотливый процесс, не терпящий импровизаций. Возможно, отчасти поэтому продвижение agile в России происходит невысокими темпами, но со временем такой подход способен стать полноценным трендом современных офисов.

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