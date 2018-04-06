Гройсман и Климкин собираются остановить работу турбин Siemens в Крыму 

Украинский премьер выразил свое мнение на этот счет в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.
«Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций», — сказал Гройсман.
По его мнению, скандал, который разгорелся вокруг немецких турбин, доказывает, что санкционная политика по отношению к России действует.
Министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к Siemens.
По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.
О поставках четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля 2017 года. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям. Российская компания «Технопромэкспорт» заявила, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы.
В январе Арбитражный суд Москвы отказал компании «Сименс технологии газовых турбин» в признании договоров со структурами «Ростех» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» недействительными. В декабре компания Siemens заявила о готовности вернуть полученные по сделке со структурой «Ростеха» 150 млн евро за оказавшиеся в Крыму турбины.