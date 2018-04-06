Ещё
Гройсман и Климкин собираются остановить работу турбин Siemens в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман и Климкин собираются остановить работу турбин Siemens в Крыму 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Украинский премьер выразил свое мнение на этот счет в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.
«Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций», — сказал Гройсман.
По его мнению, скандал, который разгорелся вокруг немецких турбин, доказывает, что санкционная политика по отношению к России действует.
Министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к Siemens.
По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.
О поставках четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля 2017 года. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям. Российская компания «Технопромэкспорт» заявила, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы.
В январе Арбитражный суд Москвы отказал компании «Сименс технологии газовых турбин» в признании договоров со структурами «Ростех» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» недействительными. В декабре компания Siemens заявила о готовности вернуть полученные по сделке со структурой «Ростеха» 150 млн евро за оказавшиеся в Крыму турбины.
Украина.ру: последние новости
В Страстную пятницу в Киеве подожгли храм Московской патриархии Кровавый четверг: Чикагская бойня в Харькове Тимошенко сравнили со Сталиным из-за нового имиджа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ177
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост38
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая290
Поплавская сорвала шоу на НТВ72
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение