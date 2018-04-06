Гройсман и Климкин собираются остановить работу турбин Siemens в Крыму

Украинский премьер выразил свое мнение на этот счет в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

«Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций», — сказал Гройсман.

По его мнению, скандал, который разгорелся вокруг немецких турбин, доказывает, что санкционная политика по отношению к России действует.

По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

О поставках четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе Симферополе ТЭС стало известно в начале июля 2017 года. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям. Российская компания «Технопромэкспорт» заявила, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы.