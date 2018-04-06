В Подмосковье диспетчер не смог помочь застрявшему в лифте мужчине

Житель подмосковных Люберец застрял в лифте и провел в нем больше часа по вине неопытного диспетчера, который не знал, как потупить в данной ситуации.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», мужчина спускался с девятого этажа на первый, но лифт резко застрял в районе пятого этажа.

«Связался с диспетчером, а он не знает, что делать. В итоге лифт запустили спустя час», — пожаловался застрявший житель Люберец.

Через 20 минут после остановки лифта диспетчер связался с пассажиром и сказал, что лифт не работает, а еще через пару минут тот же сотрудник удивленно поинтересовался: «А вы что в лифте застряли?». В результате мужчина смог выйти из кабины только тогда, когда повторно запустили питание.