Подмосковье вошло в пилотный проект ОМС по ведению онкобольных

Московская область вошла в число пилотных регионов фонда Обязательного медицинского страхования (ОМС) по контролю за ведением онкобольных, сообщил в пятницу на заседании коллегии министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков

«Самое важное, что мы вошли в пилот фонда ОМС по контролю за маршрутизацией и ведением пациентов по онкологии. Помимо того, что мы работает в рамках основных федеральных нормативов и внутренних стандартов, плюс у нас будет мотивироваться оплата и контроль за исполнением через систему ОМС», — сказал Марков.

По его словам, в пилотном проекте участвуют всего семь субъектов, среди которых Московская область.

По данным Минздрава Подмосковья, в 2017 году смертность среди жителей от онкологии сократилась почти на 16%.