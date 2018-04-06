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Подмосковье вошло в пилотный проект ОМС по ведению онкобольных
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Подмосковье вошло в пилотный проект ОМС по ведению онкобольных 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Московская область вошла в число пилотных регионов фонда Обязательного медицинского страхования (ОМС) по контролю за ведением онкобольных, сообщил в пятницу на заседании коллегии министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
«Самое важное, что мы вошли в пилот фонда ОМС по контролю за маршрутизацией и ведением пациентов по онкологии. Помимо того, что мы работает в рамках основных федеральных нормативов и внутренних стандартов, плюс у нас будет мотивироваться оплата и контроль за исполнением через систему ОМС», — сказал Марков.
По его словам, в пилотном проекте участвуют всего семь субъектов, среди которых Московская область.
По данным Минздрава Подмосковья, в 2017 году смертность среди жителей от онкологии сократилась почти на 16%.
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