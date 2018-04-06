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Московская область стала пилотным регионом по программе ведения онкобольных
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Московская область стала пилотным регионом по программе ведения онкобольных 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Проект запустил фонд Обязательного медицинского страхования.
Фонд Обязательного медицинского страхования (ОМС) запустил проект по контролю за ведением онкобольных. Подмосковье вошло в число пилотных регионов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.
"Самое важное, что мы вошли в пилот фонда ОМС по контролю за маршрутизацией и ведением пациентов по онкологии. Помимо того, что мы работает в рамках основных федеральных нормативов и внутренних стандартов, плюс у нас будет мотивироваться оплата и контроль за исполнением через систему ОМС", — отметил Марков.
Министр добавил, что всего семь субъектов РФ стали пилотными в этом проекте. В их числе и Московская область.
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