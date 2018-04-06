Активисты школы №185 Коптева совершили поездку в архив фонодокументов

Активисты проекта «Алексей, Алешенька, сынок…» школы №185, расположенной на Михалковской, посетили Российский государственный архив фонодокументов. Как сообщают организаторы, это уникальная возможность передать в семьи реликвии, о существовании которых они пока не догадываются.

— Работники архива фонодокументов были удивлены теме нашего посещения и говорят, что такой поиск в архиве ведется впервые. Знакомство с архивом прошло за работой по изучению тематического каталога по периоду Великой Отечественной войны и в общении с сотрудниками читального зала. Для последующего изучения были выявлены и заказаны более двадцати звукозаписей из радиопередач военных лет, — пояснил один из организаторов поездки.

Как уточнили в школе, многие военнослужащие уже идентифицированы по базам данных погибших и награжденных в годы Великой Отечественной войны, найдено несколько семей. Ведется поиск остальных родственников. (ео)