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Волонтёры Пятигорска посадят деревья в память о кемеровской трагедии
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Волонтёры Пятигорска посадят деревья в память о кемеровской трагедии 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Большой общегородской субботник запланирован на 21 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Пятигорска.
Тысячи горожан будут убирать улицы, дворы, парки и скверы, вывозить мусор, ликвидировать свалки, белить деревья и бордюры. Для них выделят инвентарь, мешки и спецтехнику. Городская администрация планирует привлечь работников предприятий, общественников, студентов, школьников и бизнесменов. Предприниматели должны привести в порядок территории, прилежащие к их организациям
Жители Пятигорска облагородят гору Машук, парк Победы, Новопятигорское озеро и другие участки курортной зоны. Масштабную уборку проведут на Кисловодском и Черкесском шоссе.
Пятигорские волонтёры придумали собственный экологический проект «Дерево для тебя». В память о погибших и пострадавших в Кемерове активисты посадят деревья в парке Победы. Волонтёры создали страницы акции в соцсетях и собирают средства на покупку саженцев.
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