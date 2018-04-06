Волонтёры Пятигорска посадят деревья в память о кемеровской трагедии

Большой общегородской субботник запланирован на 21 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Пятигорска

Тысячи горожан будут убирать улицы, дворы, парки и скверы, вывозить мусор, ликвидировать свалки, белить деревья и бордюры. Для них выделят инвентарь, мешки и спецтехнику. Городская администрация планирует привлечь работников предприятий, общественников, студентов, школьников и бизнесменов. Предприниматели должны привести в порядок территории, прилежащие к их организациям

Жители Пятигорска облагородят гору Машук, парк Победы, Новопятигорское озеро и другие участки курортной зоны. Масштабную уборку проведут на Кисловодском и Черкесском шоссе.