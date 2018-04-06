Ещё
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) смогут посетить его коллеги из США и Саудовской Аравии Рик Перии и Халид аль-Фалих.
"Я надеюсь, что он может приехать, но это будет зависеть от него самого. От графика и желания", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли визит своего американского коллеги на форум.
При этом Новак затруднился сказать, было ли направлено приглашение Перри, так как их рассылкой занимается организационный комитет мероприятия, но напомнил, что приглашал Перри в Санкт-Петербург во время встречи на форуме в Давосе.
При этом он выразил надежду, что на форум в Санкт-Петербург также приедет его арабский коллега аль-Фалих. «Ожидаем там большую делегацию (из Саудовской Аравии — ред.), надеемся, что и министр приедет», — сказал он.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
РИА Новости: последние новости
Россия запросила сведения о состоянии домашних животных Скрипаля Дело о крушении теплохода "Герои Арсенала" передали в суд На Алтае жителям подтопленных домов доставили питьевую воду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ177
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост39
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая290
Поплавская сорвала шоу на НТВ72
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение