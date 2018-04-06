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Ответственность контролирующих лиц уточнят
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Ответственность контролирующих лиц уточнят 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минэкономразвития России разработало законопроект, уточняющий регулирование отношений контроля и ответственности контролирующих лиц ‎за убытки, причинённые подконтрольному лицу. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Инициатива разработана во исполнение пункта 14 Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию корпоративного управления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2016 г. № 1315-р.
В настоящее время в законодательстве отсутствует понятие контролирующего лица, однако в российском законодательстве указанные отношения, регулируются с помощью концепции «основное — дочернее общество». Хозяйственное общество признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо ‎в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Однако данная норма содержит существенные недостатки, в силу которых не все лица, осуществляющие корпоративный контроль, подпадают под соответствующее определение. Использование понятия основное хозяйственное общество (товарищество) исключает возможность признания в качестве такого физического лица, которое вполне может быть контролирующим лицом, отмечает ведомство.
Отсутствие дополнительных квалифицирующих признаков контроля и использование оценочных понятий приводят к тому, что в одинаковых ситуациях основания дочерности могут толковаться судами по-разному, а открытый перечень оснований, сформулированный в виде «иным образом имеет возможность определять решения», при отсутствии чётких критериев создаёт правовую неопределённость.
Действующая норма не учитывает множество явных ситуаций, в которых возникают отношения контроля и подконтрольности, что, в частности, не позволяет привлечь лицо, которое осуществляет контроль, к ответственности в виде возмещения убытков в случае причинения вреда подконтрольному обществу по его вине, что влечёт нарушение прав как самого подконтрольного лица, так и его участников.
Законопроект также позволяет наиболее точно установить контролирующее лицо, привлечь его к соразмерной ответственности за убытки и восстановить имущественную сферу подконтрольного лица, тем самым эффективно защитив права подконтрольного лица и его участников.
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