Энергосбытовая компания «Восток» запустила новую акцию в Зауралье

1 апреля 2018 года в Курганской области стартовала акция #ВыгодныйПл@теж от АО «ЭК „Восток“ и ООО „ЕРЦ „Прогресс“. Ее участниками становятся клиенты, своевременно оплачивающие коммунальные услуги и ежемесячно передающие показания приборов учета через Личный кабинет на сайте vostok-electra.ru.

Акция продлится до конца года. Победителей ждут ценные призы, сообщили “Уралинформбюро» в пресс-службе ЭК «Восток».

Добрая традиция — поощрять добросовестных плательщиков — была заложена курганскими энергетиками 10 лет назад. В 2008 году ООО «ЕРЦ „Прогресс“ впервые провело подобную кампанию для своих клиентов.

»В наше время развитие дистанционных сервисов — наиболее очевидный и логичный способ повышения клиентоориентированности, и Энергосбытовая компания «Восток» много усилий прилагает именно в этом направлении. Личный кабинет стал для наших клиентов инструментом, позволяющим максимально просто и быстро передавать показания приборов учета, оплачивать электричество и коммунальные услуги, избегая очередей и не тратя времени на дорогу до офисов обслуживания. А совместный с ЕРЦ «Прогресс» розыгрыш призов среди активных пользователей Личного кабинета — еще и возможность испытать удачу", — отмечает генеральный директор АО «ЭК „Восток“ Максим Ромашев.