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Ученица 9 класса школы № 1980 стала дипломантом конкурса «Новые вершины»
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Ученица 9 класса школы № 1980 стала дипломантом конкурса «Новые вершины» 

Южное Бутово 43 минуты назад
Фото: Южное Бутово
24 марта в Московском Дворце пионеров на Воробьёвых горах состоялось награждение победителей и дипломантов Московского открытого фестиваля детских и юношеских фотоколлективов города Москвы «Новые вершины». Об этом сообщается на сайте школы № 1980.
В номинации «Художественная фотография» приняли участие учащиеся школы № 1980, которые проходят обучение по программе профессиональной подготовки «Фотография без границ». Данную программу реализует колледж автоматизации и информационных технологий №20" в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ». Руководителем программы является И. В. Герман. Учащаяся 9 класса Софья К. стала дипломантом конкурса «Новые вершины». Администрация школы №1980 поздравляет Софью К., желает ей покорения новых вершин и выражает огромную благодарность Герману И. В.
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