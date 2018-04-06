Наташа Королева с помощью фотошопа вспомнила молодость

Наташа Королева позабавила интернет-пользователей, небрежно разместив при помощи фотошопа свой снимок на обложку эротического журнала Playboy. Однако вместо восхищенных отзывов поклонников певицу откровенно высмеяли в сети.

Очаровательная русалка отечественной сцены певица Наташа Королева все чаще стала получать в социальных сетях неприкрытую критику в свой адрес. Интернет-пользователи находят множество причин для недовольства, которые тут же озвучивают в своих комментариях к публикациям Наташи. Артистку упрекают то в полноте, то в старости, то в отсутствии вкуса. Главное осудить, а за что найдется.

Впрочем, новый повод для разговоров в сети певица спровоцировала сама, решив с помощью фоторедактора разместить свое фото на обложке всемирноизвестного эротического журнала Playboy. В новой публикации звезды эстрады размещено сразу два снимка — один является подлинной обложкой глянцевого журнала за 1997 год, где юная Королева улыбается, скромно демонстрируя свою шикарную грудь; а второй — неаккуратным муляжом, созданным самой Наташей. Однако надо отдать артистке должное, ведь на импровизированной обложке она тоже позировала в довольно откровенном виде — меха на голое тело, но это, к сожалению, с трудом можно было разглядеть за многочисленными надписями.