Наташа Королева с помощью фотошопа вспомнила молодость 

Наташа Королева позабавила интернет-пользователей, небрежно разместив при помощи фотошопа свой снимок на обложку эротического журнала Playboy. Однако вместо восхищенных отзывов поклонников певицу откровенно высмеяли в сети.
Очаровательная русалка отечественной сцены певица Наташа Королева все чаще стала получать в социальных сетях неприкрытую критику в свой адрес. Интернет-пользователи находят множество причин для недовольства, которые тут же озвучивают в своих комментариях к публикациям Наташи. Артистку упрекают то в полноте, то в старости, то в отсутствии вкуса. Главное осудить, а за что найдется.
Впрочем, новый повод для разговоров в сети певица спровоцировала сама, решив с помощью фоторедактора разместить свое фото на обложке всемирноизвестного эротического журнала Playboy. В новой публикации звезды эстрады размещено сразу два снимка — один является подлинной обложкой глянцевого журнала за 1997 год, где юная Королева улыбается, скромно демонстрируя свою шикарную грудь; а второй — неаккуратным муляжом, созданным самой Наташей. Однако надо отдать артистке должное, ведь на импровизированной обложке она тоже позировала в довольно откровенном виде — меха на голое тело, но это, к сожалению, с трудом можно было разглядеть за многочисленными надписями.
«Спустя 20 лет решила психануть!» — высказалась о снимках сама Наташа. «Мы уже итак все видели» «Фотошоп рулит! Браво!» «Ужас! Колхоз он и есть колхоз!» «Интересно, а волосы еще свои» «Ну куда ты уже? Смешно ведь» «Муж и жена, как известно… Он голыми телесами трясет и она туда же», — ехидно писали интернет-пользователи под снимком знаменитости. Сама Наташа никак не реагирует на критику в сети, предпочитая не ввязываться в бесполезные споры с недоброжелателями. А вот ее супруг Сергей Глушко не может похвастаться безграничным терпением и открыто признается, что всех, кто будет оставлять неприятные комментарии в его микроблоге, ждет бан.