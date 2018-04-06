В Новосибирске распустились первые цветы

Новосибирске расцвели первые цветы — побеги крокуса жители города заметили в Советском районе в микрорайоне Шлюз.

По наблюдениям очевидцев, цветы появились на улице недалеко от ДМ Маяк — там, где недавно сошёл снег.

«Насколько я понимаю, это какой-то крокус (шафран), то есть растение садовое (не местное), часть видов этого рода зацветает очень рано, на проталинах среди остатков снежного покрова», — рассказал корреспонденту НГС заведующий кафедрой общей биологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев

По словам учёного, крокусы отлично приспособлены к новосибирскому климату и очень популярны у садоводов и озеленителей.

Садоводы-любители отмечают, что крокусы часто путают с подснежниками. «Их (крокусы — А. С.) часто в народе называют подснежниками. Но подснежники — это отдельный вид», — рассказал корреспонденту НГС один из них.

В начале недели в Советском районе заметили первых крякв — птицы вернулись к гнёздам после зимовки на незамёрзших водоёмах.