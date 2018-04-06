На парад Победы в Екатеринбурге шесть военных машин поедут особенным маршрутом

Точный маршрут, которым поедет техника на парад Победы в Екатеринбурге , пока не согласован, но ГИБДД уже прислала в оргкомитет рекомендации следовать тем же путём, что и год назад.

В 2017-м колонна следовала так: по Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской, 2-й Новосибирской от Санаторной до Палисадной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Московской, Московской от Патриса Лумумбы до Большакова, Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти , Пальмиро Тольятти от Белореченской до Московской, Московской от Пальмиро Тольятти до проспекта Ленина, Малышева от Московской до Репина, Попова от Московской до Репина.

Однако организаторы намерены немного изменить маршрут для нескольких единиц техники.

— Маршрут сохранен тот же, но есть шесть единиц техники, которые по высоте не проходят, — рассказала на совещании оргкомитета по празднованию Дня Победы руководитель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова . — Установленная на трейлерах, эта техника выше параметров контактной сети горэлектротранспорта. Мы предложили, чтобы эти шесть машин повернули по Куйбышева и дальше поехали по Хохрякова. Иначе они на проспект Ленина просто не проедут.

Также в мэрии отметили, что вся гусеничная техника в центр поедет на трейлерах и не должна повредить дорожное покрытие. Основные дорожные работы начнутся уже 10 мая, сразу после Дня Победы.

Репетиции парада, напомним, уже начались. Утренние прогоны техники на Вторчермете запланированы на 18 и 25 апреля. Большие ночные репетиции в центре Екатеринбурга — 27–28 апреля, а также 2–3 мая и 4–5 мая.