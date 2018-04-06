«Иногда думаю, что я в Средней Азии»: чиновники рассказали, как будут менять Челябинск к саммитам–2020

Челябинск испытывает проблемы с внешним обликом улиц. В городе переизбыток рекламы и ларьков, в центре ржавеют недострои, а неба не видно из-за висящих проводов. Эти и другие вопросы чиновники рассчитывают решить к саммитам ШОС БРИКС , которые город примет в 2020 году. Но каким образом наводить порядок — идей пока немного.

— Такие события — это всегда большой шанс для города, дающий возможность поменять что-то в своей инфраструктуре и в своём будущем, — считает председатель городской думы Станислав Мошаров . — Как показывает практика, города, которые использовали эту возможность, продолжают и дальше создавать комфортную городскую среду. Это касается и Казани , и Уфы

Станислав Мошаров напомнил, что в Челябинске пытались реализовать несколько проектов благоустройства. Но признал, что не все они были удачными.

— Посмотрите, у нас, как в Таиланде , — обратил внимание на избыток проводов на столбах спикер гордумы. — Иногда мне кажется, когда я еду по улице Гагарина, что нахожусь в Средней Азии. У нас есть программа «Чистое небо». По ней мы пустили провода под землёй на Университетской набережной. То же самое сейчас делают в Москве на Садовом кольце. Только у нас пока результаты не очень. Большая четвёрка не хочет уходить под землю, потому что это дороже и сложнее в обслуживании. А саммиты позволят нам создать правовую базу для изменений и укрепят политическую волю.

Станислав Мошаров назвал Челябинск одним из немногих городов-миллионников, в котором насчитывается почти четыре тысячи ларьков.

— Я не против малого бизнеса, но за то, чтобы всё было цивилизованно. У нас должны появиться хорошо организованные передвижные рынки, — добавил он.

Изменения должны произойти и в сфере транспорта. Определённые надежды здесь возлагают на создание платных парковок в центре города.

— Когда появятся такие парковки, люди начнут считать, на чём им дешевле ехать: на машине или на общественном транспорте. А для него мы ещё и выделенную полосу сделаем. Думаю, после этого мы получим в автобусах и троллейбусах дополнительный поток пассажиров, — надеется председатель гордумы.

Как заметил депутат городской думы Дмитрий Довженко, многие проблемы Челябинска тянутся ещё с 1990-х годов. И к саммитам ШОС и БРИКС их нужно не просто решить, а реализовать какие-то интересные оригинальные идеи.

— Нам не хватает идей, — признал Довженко. — Если кто-то подскажет, как изменить город, как его украсить, будет хорошо.

Каким запомнят Челябинск его гости, будет зависеть от целого ряда впечатлений: от аэропорта, набережной, гостиниц, остановок, общественного транспорта. Определённые эмоции должен будет вызвать конгресс-холл на берегу реки Миасс.

— Этот конгресс-холл — уникальный для Челябинска объект. Это будет самое высокое здание в городе, которое расположится сразу на двух берегах, — напомнил директор хозяйственного партнёрства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. — Его строительство — архисложная задача. Сейчас готовим площадку и оформляем проект. Разрешение на строительство планируем получить к 1 августа, а возвести его — к ноябрю 2019 года. Пока всё идёт по плану.

Челябинцы опасаются, что конгресс-холл не впишется в исторический центр города. Но чиновники не разделяют этих сомнений. Напротив, они уверены, что новое здание прекрасно войдёт в архитектурный ансамбль у реки. Возле него почистят территорию и русло в радиусе 400 метров.

Накануне стало известно, что турецкий строительный холдинг Saridaglar, желавший стать инвестором и генподрядчиком строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, прислал письмо властям Челябинской области об отказе. Указ о том, что в 2020 году Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, президент Владимир Путин подписал 15 марта.