Минэнерго сообщило, когда могут ввести в эксплуатацию вторую очередь ТЭС в Крыму

"Второе полугодие. Будем стараться, безусловно, все, кто работает с этим — и «Черноморнефтегаз», и «Крымэнерго», то есть структуры, которые осуществляют выдачу мощности и подводку газопроводов. От скорости их согласования необходимых документов все будет зависеть", — сказал Новак.

Он также подчеркнул, что технические работы по газопроводам и электросетям для ТЭС выполнены.

"Длительное время занимает согласование всех необходимых документов, корректировка проектно-сметной документации, прохождение Главгосэкспертизы, получение разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее", — добавил Новак.

В прошлом году сообщалось, что правительство отложило сроки запуска ТЭС в Крыму.