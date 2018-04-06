Коммунальщики приклеили отвалившуюся плитку на скотч в центре Ростова‐на‐Дону

Жители Ростова‐на‐Дону опубликовали в Сети фото «ноу‐хау» местных коммунальщиков, которые приклеили потрескавшуюся декоративную плитку скотчем. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на региональные СМИ.

Фото: паблик «Общественное движение „Городской патруль“» в соцсети Facebook.

Интересно, что данное изобретение появилось в самом центре города, на площади Советов, которая была отремонтирована два года назад. Тогда были построены стенки, облицованные гранитом, весь участок был обнесен кованым забором.

Ростовчане с иронией замечают, что так город готовится к чемпионату мира по футболу.

Кто-то предположил, что плитку отбили донские велосипедисты, катая по краю парапета. Еще одна версия — плитку закрепили, чтобы не потерять до ремонта.

В администрации города сообщили, что строительство на площади Советов в этом году продолжится — с правой и левой стороны от памятника Первоконникам появятся фонтаны.

Мособлдума приняла закон об изменении бюджета на 2018 год. Расходная часть увеличивается почти на 50 миллиардов рублей, 36,2 миллиарда из которых направят на ремонт дорог. Будет построено 20 новых трасс и путепроводов.