Продолжаем галерею объектов, построенных «КСМ» в разные годы

Сегодня речь пойдёт о двух малых гидроэлектростанциях с красивыми карельскими названиями «Рюмякоски» и «Каллиокоски».

В 2013 году компания «КСМ», отмечающая в мае текущего года 55-летний юбилей, осуществила реконструкцию, а по сути, заново построила малую гидроэлектростанцию «Рюмякоски» мощностью 630 кВт. Расположена она на реке Тохмайоки в Сортавальском районе в паре километров от известного жителям республики посёлка Рускеала.

В ходе реализации проекта специалисты «Карелстроймеханизации» осуществили строительство технологического проезда до объекта протяженностью 500 метров, возвели новое здание гидроэлектростанции, провели капитальный ремонт плотины, установку затворов и ремонт существующего подводящего канала, а также осуществили устройство линии электропередачи протяженностью около 6,5 километра для транспортировки выданной электроэнергии в поселок Рускеала.

Это был первый для компании опыт строительства объекта малой гидроэнергетики. Вопреки расхожей фразе, первый блин не оказался комом. Результаты работы специалистов предприятия были по достоинству оценены заказчиком — компанией «Норд Гидро», в результате чего сотрудничество «КСМ» и «Норд Гидро» продолжилось реконструкцией второй малой ГЭС, также расположенной на реке Тохмайоки. Мощность МГЭС «Каллиокоски» составила 975 кВт. Помимо строительства нового здания МГЭС, были выполнены работы по реконструкции водопропускной плотины, устройству линии электропередачи протяжённостью один километр, а также монтаж гидромеханического оборудования (затворов), гидросилового оборудования (турбины и генератора) и электрического оборудования.

Сотрудничество с АО «Норд Гидро», а точнее с его дочерним предприятием ООО «Норд Гидро — Белый порог», продолжилось в 2016 году, когда было начато строительство двух Белопорожских МГЭС в Кемском районе общей мощностью 49,8 МВт. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.