9 отличий жульнических объявлений о сборе средств в интернете

Буквально на следующий день после трагедии в интернете появились посты о сборе средств для пострадавших. Часть из них публиковали мошенники, нередко «притворяясь» благотворительными фондами, чтобы заработать на сострадании. «ВН» составил памятку, как не попасться на их уловки не только когда случается трагедия, но и в других ситуациях.

Не стоит верить просьбам о помощи, если:

— не указано полное название фонда, адрес интернет-сайт, нет копий уставных документов, контактов ответственных лиц, а у физического лица, которое просит помощи, нет документов, удостоверяющих личность;

— у фонда сомнительный адрес, кривая транслитерация;

— предлагают перевести деньги на электронный кошелек или номер мобильного телефона, отсутствует счет в банке, открытый на имя просителя или благотворительной организации;

— фонд не публикует отчеты и новости;

— никто не отвечает по указанным телефонным номерам, на сайте удаляют комментарии, банят задающих вопросы;

— на сайте не указаны партнеры фонда, он не сотрудничает со СМИ;

— в сообщении есть «эмоциональные крючки» — фразы «поможем ангелочку», «врачи-убийцы», «детки», часто используются капслок и восклицательные знаки;

— указывается необходимый размер минимального пожертвования. Например, не менее 1000 рублей;

— чтобы прочитать объявление о помощи, нужно отправить СМС или пройти верификацию.