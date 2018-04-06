В Поморье мошенники обманывают владельцев полисов ОМС

На «горячую линию» территориального фонда ОМС Архангельской области поступают многочисленные звонки от застрахованных лиц. Северяне просят вернуть денежные средства, не направленные в прошедшем году на оказание им медицинской помощи, поскольку застрахованные лица не обращались за медицинской помощью.

В связи с этим территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на ухищрения преступников — это мошенничество! Также Фонд напоминает, что законодательство Российской Федерации гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Одновременно с этим, законом не предусматривается возмещение денежных средств гражданину за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи или израсходование меньших средств за медицинские услуги.

Дополнительно сообщаем, что похожие случаи мошенничества зафиксированы сотрудниками территориального фонда ОМС Ставропольского края . Пользователям глобальной коммуникационной системы «Интернет» приходят письма с предложением проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги. Для этого дается ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся «компенсацию». После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, человеку предлагают оплатить организационные расходы. Далее пользователю предлагается указать номер банковской карты для, якобы, зачисления финансов. После чего мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее денежные средства.

В связи с этим территориальный фонд ОМС Архангельской области призывает граждан не заполнять какие-либо формы и не переводить денежные средства мошенникам!

О подобных случаях мошенничества просим сообщать в правоохранительные органы

Пресс-служба территориального фонда ОМС Архангельской области