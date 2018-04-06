Никита Белоголовцев уходит с должности главного редактора «Мела»

Фото: Мел Главный редактор «Мела» Никита Белоголовцев покидает издание. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Руководить проектом будет Екатерина Огородник, рассказал Белоголовцев. Имя нового главного редактора он пообещал назвал позднее.

«Это были потрясающие два с половиной года, и дальше будет ещё лучше. Мы сделаем всё, чтобы наши читатели не заметили изменений (кроме как к лучшему) в нашем издании. И для меня будет очень приятной обязанностью помогать «Мелу» в его дальнейшем развитии. В компании у меня остаётся партнёрская роль, и мы с «Мелом» и другими нашими проектами ещё сделаем много классных вещей», — написал Белоголовцев. Он добавил, что не знает, чем именно займется после ухода из проекта.

В 2017 году Белоголовцев рассказывал, что медиа зарабатывает большую часть денег нативной рекламой и спецпроектами. «Если мы продолжим расти теми же темпами, начиная со следующего года мы будем прибыльной компанией. Плюс мы понимаем, куда и за счёт чего мы можем расти для того, чтобы быть прибыльными и классными для нашего инвестора», — говорил он.

Тогда журналист объяснял, что росту проекта помогут сервисы для родителей, такие как «Школы Мела», «Вузы Мела» и «Курсы Мела». Белоголовцев отмечал, что рынок образовательных проектов — один из самых перспективных в России

Издание «Мел» создали для родителей учеников средней школы и абитуриентов. Планировалось, что «Мел» станет площадкой для развития сервисов, которые помогут родителям разобраться в вопросах образования детей.

Никита Белоголовцев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 2010 году. В 2007 году на канале О2ТВ вышла передача «Разговор без правил», в которой Белоголовцев стал ведущим. До декабря 2011 года Белоголовцев вел передачу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», а в 2012 году он начал вести рубрику «Спорт» на телеканале «Дождь» (там он проработал до апреля 2014 года).

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