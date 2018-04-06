Первый звонок: от повышения МРОТ проигрывают пенсионеры Новодвинска

От повышения МРОТ с 1 мая этого года пострадают посетители «бабушкиного» дома в Новодвинске . Фонд оплаты труда в отделении комплексного центра соцобслуживания на рост зарплат не рассчитан, чтобы уложиться в рамки, сотрудников переводят на 0,75–0,80 ставки. Поэтому любимое многими пенсионерами города бумажников заведение будет работать до 14:00 вместо привычных 16:30.

— Условия оплаты труда меняются в связи с МРОТ, из семи сотрудников отделения четверо переводятся на неполную ставку, у них рабочий день будет короче, — пояснила 29.ru заведующая отделением Ольга Грицук. — Мы пока еще держимся, у нас по 12 заездов в год, в этом году нам будет 20 лет, юбилей. Наши люди не хотят, чтобы отделение переводили только на клубную работу.

Первыми тревогу забили даже не сотрудники, а сами бабушки, частые гости соцучреждения. Для них эти несколько часов были отдушиной. Тамара Зайцева в отделении дневного пребывания — уже четвертый раз.

— Атмосфера тут очень хорошая, здоровая, здесь душевно. Умелиц много у нас, они приходят обменяться опытом друг с другом, инструктор им, естественно, помогает. Многие, процентов 50, а может, даже и больше, ради этого приходят, — рассказала пенсионерка. — Здание здесь обустроенное, жалко его потерять, ведь погубят. Сейчас ведь немного старикам внимания уделяется, для нас это большое подспорье, что такой уголочек есть. Мы очень им дорожим. Но похоже, что это подготовка, что уберут.

Заниматься с бабушками будем некому, сотрудники будут уходить в два часа

За пенсионеров и сотрудников отделения вступился депутат областной думы Сергей Пивков. Он надежды на то, что «бабушкин дом» сохранится, не теряет.