Челябинские СМИ сообщили о большом сбросе хлора рядом с местным источником питьевой воды 

В Озерске Челябинской области 6 апреля, в пятницу, срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В озеро Сазоново возле Кыштыма сброшено большое количество хлора. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в Озерске.
Из озера Сазоново отравляющие вещества могут попасть в озеро Иртяш — источник питьевой воды Озерска. В администрации города агентству сообщили об отсутствии точной информации. Все комментарии смогут дать только после заседания комиссии ЧС, которая начнётся в самое ближайшее время. На ней уточнят источник, причины и объёмы сброса. По данным URA.RU, мэрию Озерска о возможной аварии уведомило руководство кыштымского МУП «Горводоканал».
Администрация Кыштыма никаких комментариев не даёт. Мэр Людмила Шеболаева находится в отпуске. В приёмной первого заместителя главы, начальника управления гражданской защиты Петра Мошкина URA.RU сообщили, что проходит совещание. На этом же совещании находится и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова. Тему совещания не озвучили.