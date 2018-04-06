Челябинские СМИ сообщили о большом сбросе хлора рядом с местным источником питьевой воды

В Озерске Челябинской области 6 апреля, в пятницу, срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В озеро Сазоново возле Кыштыма сброшено большое количество хлора. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в Озерске.

Из озера Сазоново отравляющие вещества могут попасть в озеро Иртяш — источник питьевой воды Озерска. В администрации города агентству сообщили об отсутствии точной информации. Все комментарии смогут дать только после заседания комиссии ЧС, которая начнётся в самое ближайшее время. На ней уточнят источник, причины и объёмы сброса. По данным URA.RU, мэрию Озерска о возможной аварии уведомило руководство кыштымского МУП «Горводоканал».