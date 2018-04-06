В Новгородской области нашли останки погибшего в войну уроженца Воронежской области 

Через 77 лет ещё один солдат вернётся домой. Поисковики отряда «Пирамида» подняли со дна болота в Рдейском болоте в Холмском районе Новгородской области останки красноармейца, погибшего в 1941 году. Им оказался уроженец Семилукского района — Тимофей Петрович Кульнев1914 года рождения. Поисковики организовали поиск родственника старшего стрелка-радиста, и он быстро увенчался успехом — в болоте нашли удостоверение личности Кульнева. Родные погибшего старшины вышли на связь с отрядом «Пирамида».
— О Тимофее Петровиче был наслышан от бабушки. Знали про него, на самом деле, не очень много. Он окончил военное летное училище, семья у него была большой — четыре брата и четыре сестры. Когда началась война, он полетел на задание и в августе 1941 года без вести пропал, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» правнук Кульнева Евгений Михайлов. Семья красноармейца была сильно удивлена, когда узнали о поднятии останков — никто уже не надеялся, что их найдут. — Насчёт перезахоронения пока не определились, но планируем обратиться в военкомат, чтобы организовали перевозку прадеда на родину — в Семилуки, добавил Евгений.
Справка В начале Великой Отечественной войны над Рдеей проходил воздушный коридор, по которому советские бомбардировщики направлялись на бомбёжку фашистских войск. Для немецких истребителей тяжёлые и неповоротливые ДБ-3А были лёгкой добычей. Экипаж, в котором воевал старший стрелок-радист, был сбит 7 августа 1941 года.. Поисковики приступили к обследованию болота, как только его сковали морозы. Выпилили прорубь, поставили треногу и стали углубляться вниз, вытягивая крюками обломки самолёта на поверхность. Помимо Кульнева, поисковики обнаружили останки старшего сержанта Александра Осинцева, уроженца Ижевска.