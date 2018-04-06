Курсанты и слушатели университета МВД России имени В. Я. Кикотя приняли участие в мероприятии Security Meetup Mail.Ru Group

Встреча была посвящена вопросам практической безопасности в сфере информационных технологий, в ходе которой были рассмотрены вопросы, связанные с методологией и классификацией атак в условиях Windows-сетей, основными аспектами проведения социотехнического тестирования, всех его основных этапов, таких как сбор информации, этапы рассылки, генерация пейлоадов, сбор статистики.

Посещение подобного рода мероприятий позволяет расширить круг знаний, умений и навыков специалиста в области информационной безопасности, предоставляет возможность взаимодействия и обмена накопленными знаниями между специалистами крупных IT-компаний и курсантами и слушателями, тем самым, дополняя и делая более актуальными знания, получаемые во время обучения в Университете.