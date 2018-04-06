Правительство утвердило план борьбы с нелегальными товарами 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров. Правительство намерено очистить рынки от контрафакта и фальсификата.
Уничтожение таких товаров упростят и будут проводить за счет нарушителя, сообщает Коммерсант.
Кроме того государство будет развивать системы маркировки товаров. Также в проверку планируется вовлечь граждан. Они смогут проверять легальность товаров с помощью специального приложения.
Во втором квартале планируется законодательно упростить порядок уничтожения нелегальных товаров легкой промышленности.
В третьем квартале будут введены ограничения для юрлиц, ИП, причастных к незаконному производству, доставке и закупке изделий для создания образцов военной и спецтехники.
Всем производителям нелегальной продукции готовят обязательства по уничтожению оборудования для ее производства, транспортировки и реализации — и внеплановые проверки различных ведомств.
Центральное место плана занимает проект по маркировке товаров. К 2024 году планируется развернуть систему сплошной прослеживаемости их оборота в стране.
Проекты по маркировке уже реализуются в части меховых изделий, запущен проект по маркировке табачной и фармпродукции.