Правительство утвердило план борьбы с нелегальными товарами

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров. Правительство намерено очистить рынки от контрафакта и фальсификата.

Уничтожение таких товаров упростят и будут проводить за счет нарушителя, сообщает Коммерсант

Кроме того государство будет развивать системы маркировки товаров. Также в проверку планируется вовлечь граждан. Они смогут проверять легальность товаров с помощью специального приложения.

Во втором квартале планируется законодательно упростить порядок уничтожения нелегальных товаров легкой промышленности.

В третьем квартале будут введены ограничения для юрлиц, ИП, причастных к незаконному производству, доставке и закупке изделий для создания образцов военной и спецтехники.

Всем производителям нелегальной продукции готовят обязательства по уничтожению оборудования для ее производства, транспортировки и реализации — и внеплановые проверки различных ведомств.

Центральное место плана занимает проект по маркировке товаров. К 2024 году планируется развернуть систему сплошной прослеживаемости их оборота в стране.

Проекты по маркировке уже реализуются в части меховых изделий, запущен проект по маркировке табачной и фармпродукции.