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Пенсионерке продали поддельный самовар: проводится проверка
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Пенсионерке продали поддельный самовар: проводится проверка 

Мир24 55 минут назад
Московская полиция проводит проверку обстоятельств покупки самовара пенсионеркой. Пожилая женщина заявила, что ей продали подделку вместо раритета, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Накануне в полицию обратилась женщина 1953 года рождения. По ее словам, 25 марта в Центральном доме художника Крымском Валу она купила антикварный серебряный самовар стоимостью 1 млн 140 тыс. рублей.
Впоследствии дома пенсионерка начала чистить самовар и заподозрила, что это подделка. Она утверждает, что детали изделия были выполнены не из серебра.
«Женщина считает, что ее обманули мошенники», — пояснили в столичном главке.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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