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Михеева призвала сделать отношения самозанятых и налоговиков взаимовыгодными
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Михеева призвала сделать отношения самозанятых и налоговиков взаимовыгодными 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Государство исключит все возможности признания деятельности самозанятых незаконным предпринимательством — более того, отношения самозанятых с налоговыми органами должны стать удобными и взаимовыгодными, рассказала «Парламентской газете» заместитель секретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
«Общественная палата выступает за то, чтобы жизнь самозанятых была удобной, чтобы их общение с налоговыми органами было комфортным, безопасным, удобным и взаимовыгодным, в том числе для государства и бюджета», — отметила эксперт. В этой связи в первую очередь самозанятые должны получить правовую определённость — сейчас Минфин РФ подготовил два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан, напомнила Михеева.
По её словам, данные о числе граждан, не имеющих постоянного места работы, но имеющих постоянный доход, очень разнятся: если Фонд ОМС приводит цифры в 15-20 миллионов человек, то Госкомстат — 4,3 миллиона. «Статистика разнится из-за путаницы в терминах. В любом случае до 15 июля этого года Правительство должно определить правовой статус самозанятых», — сообщила эксперт.
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