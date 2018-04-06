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Минэнерго может попросить правительство перенести срок ввода ТЭС в Крыму
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Минэнерго может попросить правительство перенести срок ввода ТЭС в Крыму 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможность обращения в правительство с просьбой о корректировке сроков ввода второй очереди тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму, которые строит «Технопромэкспорт» (входит в ГК «Ростех»), чтобы избавить компанию от необходимости платить штраф за просрочку ввода станций. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Можем, да, потому что это (перенос сроков ввода — прим. ред.) — не его ("Технопромэкспорта") вина", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС, чтобы «Технопромэкспорт» не платил штраф за просрочку.
Министр напомнил, что ввод второй очереди ТЭС в Севастополе и Симферополе ожидается во втором полугодии 2018 года. Но, согласно постановлению правительства, вторая очередь ТЭС должна быть введена не позднее 18 июня. Сдвиг сроков связан с задержкой создания инфраструктуры для станций. «Сами станции строго по графику построены, в соответствии с распоряжением правительства РФ, речь идет именно о схеме выдачи мощности и подводке газопровода», — отметил Новак.
21 марта замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщал, что в правительстве проводят совещания о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму. По его словам, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику.
Представитель «Технопромэкспорта», в свою очередь, заявлял ТАСС, что со стороны Ростеха все обязательства выполняются в полном объеме и в сроки, согласованные с правительством РФ.
Сроки вывода Севастопольской и Симферопольской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает «Черноморнефтегаз», и рисков с вводом объектов электросетевого хозяйства «Крымэнерго», через которые мощность будет выдаваться потребителям, сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
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