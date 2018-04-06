Минэнерго может попросить правительство перенести срок ввода ТЭС в Крыму

"Можем, да, потому что это (перенос сроков ввода — прим. ред.) — не его ("Технопромэкспорта") вина", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС, чтобы «Технопромэкспорт» не платил штраф за просрочку.

Министр напомнил, что ввод второй очереди ТЭС в Севастополе Симферополе ожидается во втором полугодии 2018 года. Но, согласно постановлению правительства, вторая очередь ТЭС должна быть введена не позднее 18 июня. Сдвиг сроков связан с задержкой создания инфраструктуры для станций. «Сами станции строго по графику построены, в соответствии с распоряжением правительства РФ , речь идет именно о схеме выдачи мощности и подводке газопровода», — отметил Новак.

21 марта замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщал, что в правительстве проводят совещания о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму. По его словам, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику.

Представитель «Технопромэкспорта», в свою очередь, заявлял ТАСС, что со стороны Ростеха все обязательства выполняются в полном объеме и в сроки, согласованные с правительством РФ.