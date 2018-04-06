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Богослужения на Пасху в Нижегородских храмах
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Богослужения на Пасху в Нижегородских храмах 

Нижегородская правда 52 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото с сайта Нижегородская МитрополияБогослужения на Пасху в Нижегородских храмах8 апреля Пасха. Расписание праздничных богослужений в храмах города можно посмотреть по ссылке
Богослужения в храмах НН 2018
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