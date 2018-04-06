Богослужения на Пасху в Нижегородских храмах

фото с сайта Нижегородская МитрополияБогослужения на Пасху в Нижегородских храмах8 апреля Пасха. Расписание праздничных богослужений в храмах города можно посмотреть по ссылке

Богослужения в храмах НН 2018