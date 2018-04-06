В Энгельсе Саратовской области из-за паводка ввели режим ЧС

"В результате резкого и обильного таяния снежного покрова и образования большого количества талых вод на территории района происходит подтопление, объявлен режим ЧС", — уточнили в администрации.

В пресс-службе ведомства добавили, что в городе ограничивают движение автомобилей по проспекту Строителей. А также ограничили движение для большегрузного транспорта со стороны 1-го Геологического проезда до ул. М. Василевского.

"Коммунальными службами ведутся работы по отведению талых вод и недопущению подтопления жилых домов", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в четверг миграционный центр в Энгельсском районе Саратовской области временно закрылся из-за подтопления помещений талыми водами, речь идет о подтоплении помещений административного здания. По данным регионального ГУ МВД, проблема решается, ожидается, что в ближайшее время центр возобновит свою работу.