Порядка 20 видов медсправок в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг в 2018 г

Дмитрий Марков. Медицинские справки можно будет получить в текущем году через портал госуслуг, сообщил в пятницу на заседании коллегии министр здравоохранения Московской области

«Самое важное, в рамках поручений губернатора — мы рассмотрели вопрос выдачи электронных медицинских справок. 57 справок выдают лечебные учреждения, из них 20 будут выдавать при проведении своевременной диспансеризации через портал госуслуг. Такое поручение есть на 2018 год», — сказал Марков.

Министр добавил, что IT служба министерства здравоохранения уже занимается разработкой программ.

Ранее Марков сообщал, что с начала текущего года более 6 тысяч ветеранов и участников боевых действий прошли диспансеризацию в Подмосковье.