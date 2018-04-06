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Порядка 20 видов медсправок в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг в 2018 г
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Порядка 20 видов медсправок в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг в 2018 г 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Медицинские справки можно будет получить в текущем году через портал госуслуг, сообщил в пятницу на заседании коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
«Самое важное, в рамках поручений губернатора — мы рассмотрели вопрос выдачи электронных медицинских справок. 57 справок выдают лечебные учреждения, из них 20 будут выдавать при проведении своевременной диспансеризации через портал госуслуг. Такое поручение есть на 2018 год», — сказал Марков.
Министр добавил, что IT служба министерства здравоохранения уже занимается разработкой программ.
Ранее Марков сообщал, что с начала текущего года более 6 тысяч ветеранов и участников боевых действий прошли диспансеризацию в Подмосковье.
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