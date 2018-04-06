Суд поддержал требование Роспотребнадзора к «Макдональдсу»

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Макдональдс» в удовлетворении иска к Роспотребнадзору и оставил в силе ранее выданное надзорным ведомством предписание. «Макдональдс» должен будет заплатить штраф в 550 000 рублей.

Суть претензий в следующем. Роспотребнадзор считает, что на всю продукцию, реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» должны быть декларации о соответствии. У «Макдональдса» же они отсутствуют.

Как поясняют в ведомстве, по техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»‪, декларированию подлежит вся пищевая продукция. Одним из исключений данного правила является пищевая продукция предприятий общественного питания, предназначенная для реализации при оказании услуг в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общепита. Однако «Макдональдс» реализует часть еды и напитков через окна. В этом случае на продукцию должна быть декларация о соответствии.

Также, данная продукция должна сопровождаться маркировкой на каждую единицу упаковки с информацией, которая включает в себя дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и (или) ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции.