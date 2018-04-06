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Суд поддержал требование Роспотребнадзора к «Макдональдсу»
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Суд поддержал требование Роспотребнадзора к «Макдональдсу» 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Макдональдс» в удовлетворении иска к Роспотребнадзору и оставил в силе ранее выданное надзорным ведомством предписание. «Макдональдс» должен будет заплатить штраф в 550 000 рублей.
Суть претензий в следующем. Роспотребнадзор считает, что на всю продукцию, реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» должны быть декларации о соответствии. У «Макдональдса» же они отсутствуют.
Как поясняют в ведомстве, по техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»‪, декларированию подлежит вся пищевая продукция. Одним из исключений данного правила является пищевая продукция предприятий общественного питания, предназначенная для реализации при оказании услуг в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общепита. Однако «Макдональдс» реализует часть еды и напитков через окна. В этом случае на продукцию должна быть декларация о соответствии.
Также, данная продукция должна сопровождаться маркировкой на каждую единицу упаковки с информацией, которая включает в себя дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и (или) ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции.
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