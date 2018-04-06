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В Молдавии телеканал оштрафовали за показ послания президента РФ Федеральному собранию
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В Молдавии телеканал оштрафовали за показ послания президента РФ Федеральному собранию 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал ретранслирующий ОРТ молдавский телеканал Prime за показ ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщило в пятницу молдавское издание «Блокнот», члены совета усмотрели в этой телепередаче «признаки превосходства России по сравнению с другими странами» и назначили максимальный штраф за первое подобное нарушение в 70 тыс. лей ($4,2 тыс.).
В конце февраля КСТР оштрафовал на 50 тыс. лей (около $3 тыс.) телеканал РТР-Молдова за появление в его новостях сюжетов, произведенных каналом «Россия-1». Ранее также было оштрафовано общественное телевидение Гагаузской автономии «ТВ-Гагаузия». Это произошло после того, как глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти автономии не намерены подчиняться этому запрету и продолжат транслировать российские новости.
В конце 2017 года парламент Молдавии принял закон о борьбе с «иностранной пропагандой». Под запрет попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия. Президент Молдавии Игорь Додон отказался утвердить его, о намерении не выполнять закон заявили власти Гагаузии. После этого, подпись под ним поставил спикер парламента Андриан Канду с разрешения Конституционного суда.
По социологическим опросам, большинство жителей Молдавии высказались против этого закона, с осуждением запрета выступили представители ОБСЕ и ЕС, других международных организаций. Госдума приняла заявление «О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии», в котором призвала ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать оценку этому документу.
ТАСС: последние новости
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