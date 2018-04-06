Молдавский телеканал оштрафовали из-за показа послания Путина

КИШИНЕВ , 6 апр — РИА Новости . Молдавский телеканал Prime оштрафован на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному собранию, которую расценили как нарушение закона о борьбе с «иностранной пропагандой», сообщила пресс-служба Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии

"Телеканал Prime грубо нарушил Кодекс телевидения и радио… трансляцией ежегодного послания президента Российской Федерации Путина, в рамках которого превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие", — говорится в сообщении.

Проверку провели на основании обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР решили, что для «обеспечения информационной безопасности страны» Prime должен был отказаться от ретрансляции. Телеканал Prime оштрафован на 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов), это максимально возможная сумма штрафа.

В декабре парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с «иностранной пропагандой». Он запрещает трансляцию теле— и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.