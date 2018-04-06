Александр Солоник: что случилось с главным киллером 1990-ых

В 1990-е годы в России был невиданный разгул преступности. В это время в криминальной среде появлялись свои легенды. Одна из них — киллер Курганской ОПГ Александр Солоник.

Солоник стал культовым персонажем не только в преступном сообществе, но и в массовой культуре. О нем написаны книги, сняты фильмы, в которых известного убийцу сыграли ведущие российские актеры. За какие же «заслуги» он получил такую славу?

Будущая легенда криминального мира родился в 1960 году в городе Кургане . Его отец был работником железнодорожного депо, мать — медсестрой. В 18 лет Солоник пошел в армию, где служил в танковой дивизии СССР в Германии. Там он сумел полностью реализовать себя в любимом деле — стрельбе. Это хобби появилось у него еще в школьные годы. По его собственным словам, в армии он научился отлично владеть оружием и стал инструктором по стрельбе. Он не только метко поражал мишени, но и умел вести стрельбу с двух рук, за что получил кличку «Саша Македонский».

После армии Солоник решил продолжить службу в другом качестве и поступил на работу в курганскую милицию. В те времена он стал тесно общаться с молодыми спортсменами, с которыми тренировался еще в школьные годы — Андреем Колиговым, Олегом Нелюбиным, Виталием Игнатовым и Павлом Зелениным. Именно они стали основателями Курганской ОПГ. Кроме того, Солоник часто отдыхал в привокзальном ресторане города, где собирались первые лица местного криминалитета. Там общительный милиционер обзаводился связями в преступном мире.

В жизни Солоника была одна страсть, которая в итоге его и сгубила — это любовь к женщинам. Эта страсть поставила крест и на его милицейской карьере. Однажды в ходе патрулирования Солоник с напарником заметили двух молодых девушек. Перекинувшись с ними парой фраз, хранители правопорядка продолжили общение в квартире новых знакомых. Там, приняв на грудь, Солоник совершил изнасилование. Как выяснилось позднее, это был не единственный случай: потом на молодого милиционера подали заявления еще четыре его знакомых девушки. Его осудили на 8 лет лишения свободы. Однако Солоник после объявления приговора оттолкнул конвоиров и сумел сбежать из здания суда через окно.

Долго прятаться не получилось — его задержали в Тюмени . Спустя два года он смог сбежать из ульяновской колонии. Все произошло по сценарию фильма «Побег из Шоушенка»: бывший милиционер выбрался на свободу по канализационной трубе.

На этот раз скрываться от бывших коллег ему помогли криминальные авторитеты Кургана. В июне 1990 года он совершил свое первое громкое заказное убийство — в Тюмени застрелил лидера Ишимской преступной группировки Николая Причинича. Вскоре Солоник вместе со школьными знакомыми, сформировавшими Курганскую ОПГ, перебрался в Москву . Одной из особенностей «курганских» было то, что они не имели никакого уважения к воровским понятиям и ворам в законе, убивая всех без разбору. В апреле 1993-го Солоник застрелил лидера Бауманской ОПГ, вора в законе Валерия Длугача по кличке «Глобус», а затем, годом позже, нового лидера банды — вора в законе Владислава Ваннера по кличке «Бобон».

В 1994 году киллер вновь попал руки милиции. Во время рядовой поездки на Петровско-Разумовский рынок завязался конфликт, в ходе которого началась стрельба. Солоник застрелил четырех милиционеров и двух частных охранников. Однако сам убийца получил ранение (пуля задела почку), в результате чего потерял сознание недалеко от места перестрелки. Его нашли сотрудники МВД и доставили в СИЗО «Матросская тишина».

Но и там Солоник не задержался долго. Его влиятельные покровители отстегнули миллион долларов на побег киллера. Часть этих денег пошла на подкуп молодого сотрудника СИЗО, сержанта внутренней службы Сергея Меньшикова. Он пронес на территорию изолятора альпинистское снаряжение, с помощью которого и сбежал вместе с Солоником. Однако полученные деньги не принесли Меньшикову удачи — через несколько месяцев его труп был обнаружен в пригороде Афин, где обосновался сам киллер.

Солоник отправился туда, куда бежала большая часть российской «братвы» — в Грецию . Там он жил под именем Владимира Кесова. Вместе с собой он взял фотомодель, финалистку конкурса красоты «Мисс Россия-96» 22-летнюю Светлану Котову . Пара поселилась в шикарном особняке на берегу моря.

Александр Шарапов и Однако к тому времени к Солонику возникли претензии у его руководителей. На тот момент Курганская ОПГ тесно сотрудничала с Ореховской и Медведковской группировками. Лидерам банд не нравилась громкая слава и своевольное поведение знаменитого киллера. По заданию ореховских в Грецию прибыл не менее легендарный киллер — Алексей Шерстобитов по кличке «Леша-солдат». Он нашпиговал греческую виллу Солоника жучками. Так, лидеры ореховских узнали, что Солоник тоже недоволен своим руководством и даже желает расправиться с ним. Первоначальный план сдать киллера милиции в обмен на преференции для банды сменился более жестоким. 2 февраля 1997 года греческие следователи обнаружили тело Солоника. Он был задушен, а его подруга Котова задушена и расчленена. Незадолго до этого в Грецию приехали трое членов Ореховской ОПГ — Алексей Гусев Александр Пустовалов («Саша-солдат»). Они явились к Солонику под видом старых друзей, а во время застолья неожиданно набросились на него и задушили шнуром от чайника. Прибежавшую на шум Котову убили тут же.

Даже после обнаружения трупа многие криминальные авторитеты не верят в смерть Солоника. Они считают, что все это было операцией спецслужб, а сам киллер скрывается где-то с новыми документами. Однако проведенный анализ ДНК подтвердил: в Греции был убит Александр Солоник.