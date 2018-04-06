Дом серийного убийцы по прозвищу «Синяя борода» выставлен на продажу почти за полмиллиона евро

О страшном прошлом владельца дома в объявлении не сообщается.

Дом серийного убийцы Анри Дезире Ландрю, известного как Синяя борода, продается в столичном регионе Франции почти за полмиллиона евро.

Сегодня домом уже на протяжении почти 40 лет владеет семья. Почему она решила расстаться с ним, пока неизвестно. В объявлении о продаже дома, размещенном на сайте местно компании So Immo, о страшном прошлом дома также не сообщается.

— Очень хороший дом с богатой историей, — такое описание дал риелтор.

Дом имеет площадь 183 квадратных метра. Площадь участка — шесть тысяч квадратных метров. В доме имеется шесть спален, гостиная с камином, две ванные комнаты и два машиноместа. Кроме того, в цену 450 тысяч евро включены летняя кухня и 70-метровый зал на улице, передает портал France Info.

Анри Дезире Ландрю родился в 1869 году в Париже. С 1914 года мужчина, представляясь вдовцом, давал в газету объявления о поиске вдов для заключения брака. При этом он был женат и имел четырех детей. На призыв откликались многие, однако впоследствии следователи смогут доказать лишь 11 убийств. Известно, что после расправы со своими жертвами Синяя борода сжигал тела в дровяной печке на кухне. В 1922 году он лишился головы на эшафоте.

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