Курский производитель электротехники на пути к полному импортозамещению

Основной профиль завода КЭАЗ — современная низковольтная и высоковольтная электротехника. Это единственный производитель данного профиля, который внедрил полный цикл производства, от разработок в конструкторском бюро до выпуска готовых изделий в цехах.

Замещение импортной продукции, особенно в отраслях, стратегически важных для страны, остается одним из ключевых приоритетов российского производителя. Подобная инициатива правительства в обозримом будущем позволит получить определенную независимость от иностранных поставщиков, а также благотворно скажется на развитии отечественной экономики.

В авангарде импортозамещения можно отметить сразу несколько компаний. Показательный пример — Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ). Основной профиль завода — современная низковольтная и высоковольтная электротехника. Это единственный производитель данного профиля, который внедрил полный цикл производства, от разработок в конструкторском бюро до выпуска готовых изделий в цехах.

Завод работает уже более 70 лет, начиная с 1945 года. КЭАЗ — это консолидированная площадь производства более 60 000 квадратных метров, около 2000 современных станков и почти 30 тысяч наименований готовой продукции. Каждый желающий может побывать на КЭАЗ прямо сейчас! Веб-экскурсия на официальном сайте компании позволит своими глазами увидеть, как работает успешный отечественный производитель.

Продукция завода без преувеличения обеспечивает энергетическую безопасность страны и монтируется там, где раньше были зарубежные аналоги. КЭАЗ поставляет электротехнику для атомных и тепловых электростанций, важных объектов Министерства обороны , военных кораблей и подводных лодок, для подстанций МРСК и других целевых потребителей.

Он выпускает полноценные аналоги зарубежной продукции, которая не просто не уступает импортным агрегатам в технических характеристиках, но учитывает суровые условия эксплуатации именно в нашем климатическом поясе. Высокое качество без компромиссов и постоянное совершенствование технологий привлекает к российскому продукту самую широкую аудиторию клиентов.

КЭАЗ является одним из немногих производителей в стране, которые предлагают электротехнические продукты для создания готовых решений. Так, например, на базе напольных сборно-разборных шкафов серии OptiBox M можно собрать готовое комплектное решение на продуктах КЭАЗ в предельно сжатые сроки, в соответствии с требованиями заказчика.

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