Полностью избежать весеннего подтопления в Ижевске не удастся

Ижевск. Удмуртия . Полностью избежать весеннего подтопления в Ижевске не удастся. Как рассказал журналистам начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов , причиной этого может стать снег, который находится на территории частных домов, расположенных в Первомайском и Ленинском районах.

«Совсем избежать подтопления мы не сможем. Так как у нас район «Болото» находится в нижней отметке и часть Ленинского района, поэтому избежать не получится, так как основной объем снега находится на территории самих домовладений. А с уличной сети мы будем его вывозить в течение ближайших двух недель», — рассказал Артем Богданов.

Он также отметил, что на данный момент коммунальщикам помогает ночная отрицательная температура.

«Мы в ближайшие дни не ожидаем серьезного наводнения, но активно вывозим снег. Кроме активного вывоза снега чистятся канавы и водопропускные трубы в частном секторе. И те места куда вода стекает. Во многих местах ливневая канализация находится в замороженном состоянии. Вся работа в течение апреля будет проводиться», — сказал Артем Богданов.

В свою очередь, руководитель МУП «ДРЭУ» Алексей Красноперов заявил, что на данный момент техника продолжает работать на главных магистралях города, которые планируют привести в порядок в ближайшие две недели.

«Подобные виды работ проводятся каждую ночь. На сегодняшний день мы применяем комплексный подход. Приводим тротуары в порядок, подметаем от мусора и наледи. В ближайшие две недели планируем кардинально ситуацию в городе поменять. Берем на себя обязательства в плане уборки. И в течение двух недель приведем центральные магистрали в достойный вид. Подобные работы проводятся в каждом районе города», — рассказал Красноперов.

По его словам, «ДРЭУ» на данный момент выводит на ночные работы более 30 самосвалов и 50 человек, которые работают совместно с техникой.

«Мы количество техники уменьшили, а дорожных рабочих стало выводиться больше, потому что ночью ручная уборка более эффективна. Люди работают совместно с техникой. Количество бригад в ближайшие две недели мы будем наращивать», — уточнил начальник «ДРЭУ».

Помимо этого, дорожники третью неделю занимаются устранением аварийных дефектов дорог. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет возможности проводить ямочный ремонт, на который уже распространяются гарантийные обязательства. По словам Артема Богданова, открытие асфальтовых заводов планируется на 10 апреля.