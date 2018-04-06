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В Пермском крае наказали женщину, мешающую спать соседям
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В Пермском крае наказали женщину, мешающую спать соседям 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Шумную жительницу села Коса осудили за то, что ночью мешала спать соседям.
«Ночью в своей квартире женщина вела себя шумно, а все просьбы соседних жильцов прекратить шум, женщина отвечала агрессивно, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Соседи громкоголосой дамы не выдержали и написали заявление участковому».
Полицейский составил протокол и передал его в мировой суд. Судья оштрафовал гражданку на 2 тысячи рублей, однако оплачивать штраф женщина не стала. За уклонение от наказания пристав-исполнитель составил еще один протокол, на этот раз шумная жительница получила наказание 20 часов обязательных работ и будет бесплатно трудиться на благо родного села.
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