С начала года на 8% выросли железнодорожные перевозки в адрес грузополучателей Якутии

По итогам работы АО «АК „Железные дороги Якутии“» за I квартал выгрузка грузов на станциях магистрали (ЖДЯ обслуживает линию Нерюнгри-пассажирская — Томмот , а также в условиях временной эксплуатации строящийся участок Томмот — Нижний Бестях) составила 386,4 тыс. т. Это на 8% выше, чем годом ранее. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года существенно вырос объем транспортировки продовольственных грузов — 22,2 тыс. т (+60%) и нефтепродуктов — 155,7 тыс. т (+19%).

Рост перевозок в адрес якутских станций перевозчик объясняет изменением тарифной политики. В соответствии с приказом ФАС 2 января 2018 года был введен единый тариф за перевозку с использованием двух инфраструктур — РЖД и ЖДЯ — за общее расстояние доставки грузов, согласно действующим тарифам РЖД (прейскурант 10-01).

Выравнивание тарифов до общероссийского уровня дает удешевление перевозочных услуг с участием направления Нерюнгри-пассажирская — Томмот. К примеру, железнодорожный тариф (без учета аренды вагона) на перевозку муки со станции Топчиха (Западно-Сибирская дорога) до Томмота теперь дешевле на 25,5%, нефтепродуктов со станции Суховская (Восточно-Сибирская) — на 19%, строительных грузов со станции Старый Ключ (Дальневосточная) — на 46,4%.