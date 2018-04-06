Как обезопасить себя в сезон клещей

Медики рассказали, что в России с приходом настоящей весны начался сезон клещей. За последние 30 дней в больницы обратились уже 450 пострадавших от укусов этих животных.

Сейчас городские парки и леса начали обрабатывать специальными противоэпидемическими средствами, но не стоит забывать, что клещи могут обитать и на индивидуальных садовых участках.

Перед проникновением клещ обычно подыскивает выгодное место для укуса, поэтому у вас есть время, чтобы обнаружить паразита. Обычно клещи впиваются в кожу головы, внутреннюю часть бёдер, грудь, подмышки, в кожу под коленями, под лопатками и около мочки уха.

Большинство клещей относительно безвредны — они лишь доставляют нам временный дискомфорт. Но есть и зараженные клещи, которые являются возбудителями таких серьезных заболеваний, как боррелиоз, анаплазмоз и клещевой энцефалит.

Опаснее всего последний — это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и нередко приводящее к инвалидности или смерти. Наиболее опасными в России по заражению клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а также Тверская и Ярославская области.

Как можно обезопасить себя от укуса клеща? Если вы живете в опасной области или часто бываете на природе, желательно сделать прививку от клещевого энцефалита в любой поликлинике. Делать ее рекомендуют за две недели до выезда на природу.

Перед походом в лес или парк необходимо обработать одежду и кожу репеллентами, во время прогулки желательно осматривать себя и своих детей. Особое внимание нужно обратить на одежду: медики советуют носить головные уборы, кофты с длинным рукавом, закрытую обувь, а штаны заправлять в ботинки.

Если вас все-таки укусил клещ, не пытайтесь вытащить его самостоятельно, так как есть риск оторвать головку животного. Срочно отправляйтесь в медпункт, чтобы специалист продезинфицировал укус и отправил клеща на анализ.