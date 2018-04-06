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Голоса вологжан могут помочь городу выиграть 1000 бесплатных саженцев для победной «Аллеи Славы»
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Голоса вологжан могут помочь городу выиграть 1000 бесплатных саженцев для победной «Аллеи Славы» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Ежегодную благотворительную акцию «Аллея Славы» проводит компания «Экоплан». Они разыгрывают между городами 9000 саженцев деревьев разных пород деревьев. Голосование идет на сайте аллея славы.рф. Всего будет выбрано 9 городов-победителей, каждый из которых к 9 мая получит бесплатно 1000 саженцев для посадки Аллеи Славы.
Сейчас в голосовании участвуют более 390 городов. Они распределены по трем группам, в зависимости от численности населения: от 1 млн человек, от 500 тысяч до 1 млн жителей и от 100 тысяч до 500 жителей. Именно в последней группе борется за победу Вологда. В каждой группе по итогам голосования будет определена тройка лидеров, и только от вологжан зависит, на какой позиции окажется наш город.
Голосование продлится вплоть до 9 мая. Чтобы отдать свой голос, необходимо авторизоваться через одну из социальных сетей и выбрать из предложенного на сайте списка пять видов деревьев, которые голосующий желает видеть на улицах Вологды.
Как поясняют специалисты Департамента городского хозяйства, для областной столицы предпочтительнее пылезадерживающие и декоративные виды деревьев и кустарников. Это, к примеру, липа, туя, сирень, клен, а также его разновидность — клен гиннала, невысокое дерево, листья которого осенью окрашиваются в ярко-красный цвет. Также в городской администрации сейчас подбирают места, где, в случае победы Вологды в конкурсе, будут высажены деревья.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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