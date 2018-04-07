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Москва оказалась самым загруженным от пробок городом в Европе
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Москва оказалась самым загруженным от пробок городом в Европе 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
По данным сервиса GoCompar, столичные водители в среднем в году проводят в пробках 91 час. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно. В список городов с самыми загруженными дорогами попали также Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Они оказались на пятом, седьмом, восьмом и десятом местах. Также в рейтинге оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).
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