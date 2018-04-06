25 городов Европы с самым проблемным трафиком

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты международной компании Inrix, которая изучает организацию дорожного движения в различных странах и городах, изучили состояние трафика в 25 городах Европы и назвали города с самыми большими пробками на дорогах. Из 25 городов, оказавшихся в рейтинге, 10 являются столицами государств, пишет британское издание The Telegraph. Столица нашей страны также вошла в рейтинг.

Ниже мы расскажем о городах с самыми загруженными дорогами. Для сравнения были приведены данные о том, сколько в среднем житель города проводит в пробках в течении года.

1. Москва

Количество часов в пробках: 91 час в годCитуация с трафиком в Москве, пишет издание, может быть связана с привилегиями в дорожном движении, которые предоставляются кортежам богатых и знаменитых, что может затруднять весь остальной трафик.

2. Лондон

Количество часов в пробках: 73 часа в годЛондон — столица и крупнейший город Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии . Лондон относится к глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам. Лондон сделал попытку разобраться с проблемами заторов на дорогах за счет системы штрафов за создание заторов на дорогах. Тем не менее ситуация с трафиком в городе по-прежнему оставляет желать лучшего. Население составляет свыше 8,6 млн человек — это третий по величине город Европы. Образует агломерацию Большой Лондон.

3. Париж

Количество часов в пробках: 65 часов в годТрафик в Париже, особенно в центре города, в настоящий момент стал предметом дебатов по поводу будущего правого берега Сены , который превратился в пешеходную зону в 2016 году. В феврале суд поднял вопрос о возможности пропускать 43 000 автомобилей, однако власти города стремятся отстоять право на то, чтобы правый берег Сены был полностью пешеходным.

Количество часов в пробках: 59 часов в годСтамбул — крупнейший город Турции , главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Стамбул — крупнейший транспортный узел Турции. В городе сходится ряд важных железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих Центральную Европу с Турцией, Сирией Ираном . В городе имеются крупные морские порты и международные аэропорты. Стамбул — важный центр автомобильных перевозок, лежащий на пересечении транспортных путей, соединяющих Европу и Азию. В городе действует международный автовокзал «Бюйюк Истанбул Отогары». Серьезную проблему для города представляют автомобильные пробки, особенно на трассах, пересекающих Босфор. В городе очень много такси.

Количество часов в пробках: 56 часов в годКраснодар — город на юге России , расположенный на правом берегу реки Кубани. Краснодар — крупный транспортный узел юга России. Территорию города пересекают четыре направления железных дорог, две автодороги федерального значения, есть аэропорт и речной грузовой порт. Из аэропорта выполняются полеты во многие города России, страны ближнего и дальнего зарубежья. В Краснодаре работают следующие виды транспорта: воздушный, железнодорожный, речной, автобусный, городской электротранспорт — трамвай и троллейбус. Краснодар не впервые в рейтинге городов с самым проблемным трафиком. Здесь автомобилисты проводят в пробках 56 часов в году.

Количество часов в пробках: 54 часа в годОтносится к глобальным городам. Крупнейший финансовый центр Швейцарии : местонахождение штаб-квартир страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одной из штаб-квартир центрального банка Швейцарии. Крупный научный центр: университет и высшая техническая школа.

Количество часов в пробках: 53 часа в годСанкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Для снижения загруженности городских автомагистралей транзитным транспортом построена кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Основными трассами, связывающими Санкт-Петербург с другими регионами, являются Приморское шоссе, Выборгское шоссе, Приозерское шоссе, Санкт-Петербург — Морье, Мурманское шоссе, Петрозаводское шоссе, Московское шоссе, Пулковское шоссе — Киевское шоссе, Таллинское шоссе, Петергофское шоссе.

Количество часов в пробках: 49 часов в годСочи является самым длинным городом России и вторым самым длинным городом мира после Мехико , протяжённость которого составляет 200 км, а Сочи — 146 км. В 2007 году Сочи избран столицей XXII зимних Олимпийских игр. 15 сентября 2009 года Сочи вступил во Всемирный союз олимпийских городов. В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры потратили 500 млрд рублей

9. Мюнхен

Количество часов в пробках: 49 часов в годСовременный Мюнхен — не только сосредоточие культурных и музейных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр. Благодаря знаменитым университетам, одной из крупнейших в Европе Баварской государственной библиотеке, насчитывающей шесть миллионов томов, институтам имени Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке. Также Мюнхен по праву считается ИТ-столицей Германии . Недвижимость в Мюнхене самая дорогая в Германии.

10. Нижний Новгород

Количество часов в пробках: 47 часов в годНижний Новгород — важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр России, крупнейший транспортный узел и административный центр Приволжского федерального округа. Является одним из главных направлений речного туризма в России. Историческая часть города богата достопримечательностями и является популярным туристическим центром. Нижний Новгород уже не в первый раз входит в число городов с самыми загруженными дорогами, причем он занимает высокие места в этом антирейтинге не только по Европе, но и в мире.

11. Осло

Количество часов в пробках: 47 часов в годОбщественный транспорт Осло представлен сетью трамвайных линий, метро, городских электричек и автобусных маршрутов. Также существует водный транспорт до островов, относящихся к городу, по тарифам городского транспорта. В городе действует общественная внутригородская сеть проката велосипедов.

Количество часов в пробках: 46 часов в годГород-миллионер Кёльн является четвертым по населению и третьим по площади городом Германии, а также одним из крупнейших экономических и культурных центров страны. Кроме того, Кёльн — крупнейший центр 10-миллионной надагломерации Рейнско-Рурского региона и центр 2-миллионной моноцентрической агломерации.

Количество часов в пробках: 46 часов в годВ Штутгарте проживает около 630 тысяч человек, город занимает по этому показателю шестое место в стране. Штутгарт считается одним из крупнейших инновационных центров Европы и имеет самый высокий уровень благосостояния среди всех городов Германии. В городе и окрестностях проживает около 2,7 млн человек, из которых 1,4 млн относятся к трудоспособному занятому населению.

Количество часов в пробках: 41 час в годБрюссель — столица Бельгии и Брюссельского столичного региона. В Брюсселе разместились учреждения французского и фламандского сообществ и Фландрии, штаб-квартира Евросоюза , офис НАТО , секретариат стран Бенилюкса. Вместе с другими 18 коммунами город Брюссель образует Брюссельский столичный регион, фактически являющийся единым городом с населением почти 2 млн человек. Здесь автомобилисты проводят в пробках 41 час в год.

15. Гамбург

Количество часов в пробках: 41 час в годСистема общественного транспорта Гамбурга включает в себя метро, городскую железную дорогу, маршрутные речные паромы, пригородные поезда и автобусы. Весь городской транспорт находится в ведении Гамбургского транспортного союза.

16. Берлин

Количество часов в пробках: 40 часов в годСегодня Берлин является мировым культурным центром. Это крупный европейский транспортный узел и один из самых посещаемых городов на континенте. Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всём мире. В городе живут и работают художники, дипломаты и иммигранты со всех уголков планеты.

Количество часов в пробках: 40 часов в годВ городе действует сеть автобусных маршрутов и метрополитен, который в последние годы быстро развивается (например, проложена вторая кольцевая линия, соединившая между собой промышленные пригороды к югу от города). Метрополитен Мадрида занимает второе место в Европе по протяжённости линий (324 км) после лондонского (408 км). В настоящее время в дополнение к метро в Мадриде открыта сеть современного трамвая, известного как лёгкое метро. Несмотря на развитых общественный транспорт, город входит в топ-20 европейских городов с самыми загруженными дорогами.

18. Манчестер

Количество часов в пробках: 39 часов в годМанчестер — город в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер. Менее чем полумиллионный город имеет крупнейшую в регионе 2,2-миллионную агломерацию Большой Манчестер. Девятый по величине город Великобритании (и восьмой — Англии). В настоящее время Манчестер — крупный культурный, промышленный, финансовый, коммерческий и транспортный центр страны. Развито машиностроение, текстильная, химическая, легкая, бумажная промышленность.

19. Франкфурт

Количество часов в пробках: 39 часов в годФранкфурт считается мировым «альфа-городом» и является центром коммерции, культуры, образования, туризма и транспортным узлом. Здесь находятся Европейский центральный банк , Федеральный банк Германии, Франкфуртская биржа и Франкфуртская ярмарка. Передвижение по дорогам в центре города обычно бывает затруднено из-за плотного потока автомобилей. Некоторые территории внутри города, в особенности прилегающие к Цайлю, являются только пешеходными, по которым запрещено автомобильное движение. Франкфурт является транспортным хабом системы автобанов Германии.

20. Вена

Количество часов в пробках: 39 часов в годВена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ , УНП ООН, организации ООН по промышленному развитию и др. В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как ОПЕК ОБСЕ . В Вене хорошо развит общественный транспорт, тем не менее, город замыкает топ-20 рейтинга городов с самыми загруженными дорогами.

Количество часов в пробках: 36 часов в годЛозанна носит звание «Олимпийской столицы» мира. Здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и многочисленных международных спортивных федераций. Местонахождение Спортивного арбитражного суда и Верховного суда Швейцарии. Имеются университет, политехническая школа и бизнес-школа IMD. Основной вид общественного транспорта — троллейбус; действует единственное в стране метро.

22. Рургебит

Дортмунд, Количество часов в пробках: 36 часов в годВ настоящее время под Рурской областью подразумевается территория регионального союза «Рур», включающего в себя города земельного подчинения Бохум , Боттроп, Гельзенкирхен Дуйсбург , Мюльхайм-на-Руре, Оберхаузен, Хаген, Хамм, Херне и Эссен, а также округа Везель, Реклингхаузен, Унна и Эннепе-Рур.

Количество часов в пробках: 36 часов в годГанновер — административный центр земли Нижняя Саксония в Федеративной Республике Германия. Ганновер — самый большой город в Нижней Саксонии. Через Ганновер проходят два федеральных автобана — А2/Е30 и А7/Е45. В городе развита сеть скоростных дорог. Парковка в центре города практически повсеместно платная. Имеется автовокзал для междугороднего и международного сообщений — ZOB (Zentralomnibusbahnhof Hannover).

Количество часов в пробках: 35 часов в годРим известен за пределами Италии своими проблемами с трафиком. Рим — один из старейших городов мира. Рим находится в центре кольцевой сети автодорог, которые приблизительно повторяют сеть дорог Древнего Рима, начинавшихся с Капитолийского холма и соединявших Рим со всей империей. В городе развита маршрутная сеть автобусов (350 маршрутов и более 8 тыс. остановок) и трамваев (39 км путей и 192 остановки).

Количество часов в пробках: 35 часов в годВ Стокгольме находятся главная резиденция шведского короля, заседают шведское правительство и риксдаг. Позиционирует себя как «столица Скандинавии». В городе с 1950 года действует метрополитен, насчитывающий 100 станций на трёх линиях общей протяжённостью 105,7 км. Есть 4 несвязанные между собой трамвайные линии и три системы пригородного железнодорожного транспорта, одна из которых, узкоколейная. Несмотря на то, что власти города активно развивают велосипедный транспорт, город по-прежнему занимает 25 место в числе самых загруженных в Европе.