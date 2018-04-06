На Дону введут систему безналичной оплаты проезда

На протяжении ближайших двух лет по всей Ростовской области собираются ввести систему безналичной оплаты проезда. По мнению депутата законодательного собрания региона Сергея Косинова, надо в кратчайшие сроки распространять данную практику на весь регион. Он уточнил, что безналичная система оплаты позволит контролировать реальные показатели и обнаруживать тех, кто не имеет прав на льготу, сообщает Donnews

В прошлом году компенсация из бюджета региона на перевозку льготников по пригородным и межмуниципальных маршрутам составила составила более полумиллиона рублей, а в нынешнем году — 601 миллион. В качестве пилотного проекта собираются подключить к работающей в городе системе региональных льготников.