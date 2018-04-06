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Яровая предложила дать гражданам право жаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ
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Яровая предложила дать гражданам право жаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается дать гражданам возможность подавать жалобы на качество и безопасность услуг и товаров, в том числе в торговых центрах, через МФЦ или сайт госуслуг. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов.
"Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ или через сайт госуслуг — это простая и удобная для людей процедура обращения, направленная на оперативность реагирования, значит, и защиту граждан, в том числе от прямых рисков и угроз", — пояснила политик.
По ее словам, предложенные меры будут серьезно влиять на качество потребительского рынка в целом, поскольку граждане станут чаще требовать соблюдения своих прав. «А значит, будут и меры реагирования, что увеличит возможность упреждения опасных последствий для жизни и здоровья граждан, в том числе детей», — подчеркнула Яровая.
Она напомнила, что «сегодня закон о защите прав потребителей включает в себя понятие „безопасность товара или услуги для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды“, что должно быть применимо и к местам массового пребывания людей.
»Это относится к большому спектру услуг, включая услуги, оказываемые в торговых и развлекательных центрах, туристические услуги. Сообщения граждан о нарушении безопасности услуг принципиально изменят всю систему контроля и профилактики, повысят уровень ответственности за безопасность тех, кто оказывают услуги, и тех, кто отвечает за контроль. И самое главное — будут работать на упреждение необратимых последствий", — отметила Яровая. Вице-спикер пояснила, что при поступлении жалоб о нарушении правил пожарной безопасности Роспотребнадзор будет обязан передавать их в МЧС.
Яровая добавила, что в законопроекте прописаны полномочия региональных и местных властей по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей. «При этом методические рекомендации для таких программ будут разработаны Роспотребнадзором. Также законопроектом предусмотрена возможность консультаций по вопросам защиты прав потребителей», — отметила автор инициативы, добавив, что в настоящее время такая работа на местах практически не осуществляется.
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