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Молодые ученые ЦАГИ разработали технологию обработки деталей для вертолетного двигателя
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Молодые ученые ЦАГИ разработали технологию обработки деталей для вертолетного двигателя 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты Центрального аэродинамического института имени Николая Жуковского (ЦАГИ) рассказали о технологии, разработанной ими для совершенствования чистовой обработки маложестких деталей, она эффективна для изготовления лопаток вертолетного двигателя, сообщается на сайте института.
В конце марта в Екатеринбурге молодые сотрудники ЦАГИ поделились своими разработками на XI межрегиональной отраслевой научно-технической конференции «Люльевские чтения». Специалисты рассказали о гасителях колебаний, которые способствуют снижению вибраций при фрезеровании и точении. Они позволяют существенно оптимизировать чистовую обработку деталей на современном высокоточном оборудовании с числовым программным управлением. Практическое применение эта технология находит, в частности, при изготовлении лопаток авиационного двигателя.
«Наш подход уже доказал свою эффективность в решении реальных задач. Примером служат экспериментальные работы, выполненные для предприятий отечественного авиапрома. При отработке изготовления серийной титановой лопатки двигателя использование гасителей вибраций позволило в полтора раза снизить время изготовления. Кроме того, вдвое сократился расход режущего инструмента и в четыре раза уменьшилась трудоемкость ручной слесарной доработки. В результате себестоимость детали снижается примерно на 30%», — сказал участник конференции от ЦАГИ Глеб Губанов.
Также специалисты института представили результаты в области обеспечения точности трубных испытаний. В частности, была представлена оценка влияния погрешностей изготовления модели на получаемые аэродинамические характеристики. Основой для исследования послужили численные расчеты обтекания моделей в программном комплексе ANSYS CFX.
Конференция «Люльевские чтения» организована АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ и АО „ОКБ „Новатор“. В программу мероприятия вошли такие тематические направления, как проектирование, прочность, аэродинамика и двигательные установки, динамика, баллистика, дистанционное управление движением и эффективность летательных аппаратов, компьютерные технологии в проектировании, производстве и управлении предприятием, эффективность использования неметаллических конструкционных и теплозащитных материалов и другие вопросы.
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