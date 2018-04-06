Молодые ученые ЦАГИ разработали технологию обработки деталей для вертолетного двигателя

Специалисты Центрального аэродинамического института имени Николая Жуковского ( ЦАГИ ) рассказали о технологии, разработанной ими для совершенствования чистовой обработки маложестких деталей, она эффективна для изготовления лопаток вертолетного двигателя, сообщается на сайте института.

В конце марта в Екатеринбурге молодые сотрудники ЦАГИ поделились своими разработками на XI межрегиональной отраслевой научно-технической конференции «Люльевские чтения». Специалисты рассказали о гасителях колебаний, которые способствуют снижению вибраций при фрезеровании и точении. Они позволяют существенно оптимизировать чистовую обработку деталей на современном высокоточном оборудовании с числовым программным управлением. Практическое применение эта технология находит, в частности, при изготовлении лопаток авиационного двигателя.

«Наш подход уже доказал свою эффективность в решении реальных задач. Примером служат экспериментальные работы, выполненные для предприятий отечественного авиапрома. При отработке изготовления серийной титановой лопатки двигателя использование гасителей вибраций позволило в полтора раза снизить время изготовления. Кроме того, вдвое сократился расход режущего инструмента и в четыре раза уменьшилась трудоемкость ручной слесарной доработки. В результате себестоимость детали снижается примерно на 30%», — сказал участник конференции от ЦАГИ Глеб Губанов.

Также специалисты института представили результаты в области обеспечения точности трубных испытаний. В частности, была представлена оценка влияния погрешностей изготовления модели на получаемые аэродинамические характеристики. Основой для исследования послужили численные расчеты обтекания моделей в программном комплексе ANSYS CFX.