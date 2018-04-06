«Внимание всем!»: в Башкирии проверят сирены оповещения

16 апреля в республике пройдет проверка системы оповещения населения. Спасатели включат электросирены.

— На телеканалах и радио прервется вещание и появится сообщение: «Внимание всем! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан ! Проводится техническая проверка системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!» — рассказали в МЧС Башкирии.

Технические работы сотрудники службы проведут в рамках подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду. Подобные работы спасатели проводят регулярно. Жителей республики просят сохранять спокойствие и без паники реагировать на рев сирены.